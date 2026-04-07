Artemis II, la Luna e lo Spazio visti da Orion

Orion (o per completezza Orion Multi-Purpose Crew Vehicl) della missione Artemis II ( Lunedì 6 aprile 2026, alle 19:02, il veicolo spaziale(o per completezza) della missione Artemis II ( partita il 2 aprile dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral ) si è trovato a 405.000 chilometri dalla Terra. Nessun essere umano si era mai addentrato così tanto nello Spazio come i quattro astronauti a bordo di Orion. Chi era dentro all'Apollo 13 nell'aprile del 1970, ossia Jim Lovell, Jack Swigert e Fred Haise, aveva fatto marcia indietro 6.600 chilometri prima.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen sono le persone che hanno raggiunto il punto più lontano dal nostro pianeta nella storia dell'umanità.

Sino a quel momento, sino alle 19:02 del 6 aprile 2026, lassù, così lontano nell'Universo, c'era finita solo l'immaginazione di scrittori e sceneggiatori televisivi e cinematografici.

Il loro non è stato solo un viaggio spaziale, è stato un viaggio letterario, ai confini dell'immaginazione umana. L'equipaggio di Artemis II si è spinto più in là anche di Astolfo e San Giovanni evangelista alla ricerca del senno di Orlando. Loro si erano fermati sulla Luna.

Tutta la sfera varcano del fuoco,

ed indi vanno al regno de la luna.

Veggon per la più parte esser quel loco

come un acciar che non ha macchia alcuna;

e lo trovano uguale, o minor poco

di ciò ch'in questo globo si raguna,

in questo ultimo globo de la terra,

mettendo il mar che la circonda e serra.

H. G. Wells. E ancora più in là di Nicholl, Barbicane e Michele Ardan a bordo del mega proiettile sparato nell'Universo in " di Spock e compagnia in Star Trek, ma S'chn T'gai Spock è mezzo vulcaniano, quindi non vale. Si sono spinti più in là di mr Bedford e di mr Cavor in " The First Men in the Moon " di. E ancora più in là di Nicholl, Barbicane e Michele Ardan a bordo del mega proiettile sparato nell'Universo in " Intorno alla Luna di Jules Verne . Certo non hanno ancora raggiunto le distanze die compagnia in Star Trek, ma S'chn T'gai Spock è mezzo vulcaniano, quindi non vale.

Artemis II è letteratura in movimento, oltre a essere in diretta sul canale YouTube della Nasa.

La diretta c'è perché ormai tutto deve essere trasmesso in diretta. C'è perché altrimenti qualche complottista avrebbe qualcosa da ridire, qualcosa da complottare. C'è perché è meglio che ci sia, in quanto quello che sta vivendo l'equipaggio di Artemis II rientra nella storia dell'umanità e chi assiste a tutto questo sta assistendo alla storia dell'umanità.

La diretta è però allo stesso tempo superflua, perché tanto il complottista complotterà e chi vuole assistere alla storia dell'umanità preferisce farlo seguendo il modello di rappresentazione 3D della missione

Vedere la Luna e lo Spazio in diretta è al tempo stesso necessario e superfluo. Scriveva H. G. Wells: "Sogno di vedere un giorno la Luna e lo spazio con i miei occhi, ma i miei occhi, quando sono chiusi, hanno già visto la Luna e lo Spazio perché li hanno immaginati". Ciò che stiamo vedendo nasce dall'immaginazione, è grazie a questa se stiamo riuscendo a vedere le immagini fornite dalla Nasa. È l'immaginazione, prima di ogni altra cosa, che ha dato il via alla missione Artemis II e ha permesso la creazione di Orion.