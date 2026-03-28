Quei rompicoglioni degli intellettuali che non vedono nel progresso solo progresso

Come resistere a Big Tech e costruire il futuro che vogliamo (Fazi editore) di Emily Bender e Alex Hanna, una linguista e una sociologa. Con moderata soddisfazione vedo che una guerra culturale è in corso: quella che oppone il mito di un’intelligenza artificiale capace di risolvere gran parte dei nostri problemi, e lo smascheramento di quel mito. In un’intervista con lo scrittore Michel Houellebecq , uscita sulla Lettura del Corriere, l’intelligenza artificiale viene messa insieme ad altre sciagure antiumane attuali come le guerre supertecnologiche e le tendenze suicide che si diffondono nella società. Qualche pagina dopo si alternano da un lato la trionfale pubblicità a un libro di Giuseppe Di Franco, titolo L’intelligenza artificiale per il futuro dell’Italia, sottotitolo Competenze, casi d’uso e valore nell’Europa che innova (Piemme editore); mentre d’altro lato un magro trafiletto informa sinteticamente sui limiti e i rischi delle “macchine pensanti”. La si pensi come si vuole, ma si tratta di un’alternativa fra prestazioni meccaniche nell’accumulazione, riuso “creativo” e manipolazione di dati, e invece l’intelligenza umana con i suoi multipli e assai complessi processi psico-mentali. Il titolo del trafiletto è “Preparatevi, l’IA può ingannare” e si riferisce al libro L’inganno dell’intelligenza artificiale.

Sulla pubblicità trionfale, esplicita e implicita che annuncia un felice futuro tecnologizzato di vita individuale e collettiva non ho altro da dire se non che si tratta, appunto, di pubblicità. Comunque sia, dato che i padroni del mondo ci impongono sviluppo tecnologico a scopo di dominio, controllo e crescita economica, non si può non ricordare che le nuove macchine non sono giocattoli innocui, ma strumenti da usare più o meno in sostituzione di capacità come pensare, conoscere, scegliere, giudicare e decidere degli esseri umani: notoriamente imperfetti, limitati, viziosi, pigri, generosi o crudeli, che useranno le macchine intelligenti anche per scopi stupidi e pericolosi. Le macchine sono tutte uguali, insensibili, efficientissime ma infine fatte apposta per ingigantire e soddisfare i desideri umani, giusti e buoni o distruttivi e criminali.

Nel suo sguardo sul mondo, Houellebecq, famoso per il suo scarso ottimismo, dice: “C’è un desiderio di morte. Non del tutto consapevole e non solo in Occidente. Pensiamo alla Cina o al Giappone o alla Sud Corea, i paesi asiatici più avanzati. E’ molto difficile da spiegare, ma tutto lascia pensare che esista un principio di distruzione nella modernità”. Niente di nuovo. Sono due secoli e più che quei rompicoglioni degli intellettuali non si vogliono convincere che il progresso sia vero e soltanto progresso. Infatti, se mi metto a riflettere su internet e intelligenza artificiale, è solo perché ne diffido e penso che il loro glorificato avvento abbia risolto problemi creandone spesso altri, del tutto nuovi e difficilmente risolvibili. Le quantità di bene e di male nel mondo cambiano ben poco. Come succede in certi reumatismi, i dolori, invece che passare, si spostano da un punto all’altro del corpo. Ora gli studiosi e i politici sono costretti a cercare rimedi contro le psicopatologie prodotte o coltivate dai nuovi media. Ricordate la bella idea secondo cui “internet è libertà”? Lo era? Lo è? Ma non lo sono, forse, anche l’acqua corrente calda e fredda, la posta cartacea, i treni, i dischi in vinile, i telefoni fissi e chissà quante altre cose?