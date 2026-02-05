I prossimi tre anni di Annalena al Salone

La giornalista del Foglio resterà direttrice del Salone del Libro di Torino fino al 2029. L’edizione 2026 avrà come tema “Il mondo salvato dai ragazzini” e punterà ancora di più sui giovani lettori

Annalena Benini, giornalista del Foglio, direttrice del nostro mensile Review, continuerà a guidare il Salone del Libro di Torino: ha accettato il rinnovo dell’incarico per altri tre anni e resterà direttrice fino al 2029.

I numeri raccontano questo percorso. Nel 2024 i visitatori sono stati circa 222 mila, in aumento rispetto ai 215 mila del 2023. Nel 2025 il Salone ha superato quota 231 mila ingressi, con 2.647 eventi distribuiti in cinque giorni. La vendita dei biglietti è ormai quasi interamente online (circa il 94,5 per cento), un cambiamento che ha reso più fluido l’accesso e la gestione degli spazi. Anche il profilo del pubblico si è assestato: quasi la metà dei visitatori ha meno di 35 anni e il Bookstock continua a essere uno dei poli più frequentati, con decine di migliaia di studenti e insegnanti coinvolti ogni anno.

L’edizione 2026 (14-18 maggio) avrà come tema “Il mondo salvato dai ragazzini”, dal libro di Elsa Morante, e punterà ancora di più sui giovani lettori. La Grecia sarà il paese ospite e l’Umbria la regione ospite. Tra le novità previste ci sono una sezione nuova pensata per ragazzi e adolescenti (interamente affidata a cinque ragazzi e ragazze under 25), l’ampliamento del Bookstock, il ritorno del Romance Pop Up in forma più strutturata e l’avvio di un Business Centre dedicato agli operatori del settore editoriale.