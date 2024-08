Jannuzzi, finzioni e avventure. Una lunga biografia dialogata

Un longform in tema di giornalismo, politica e vita ben malvissuta. Tutte le puntate

Nel 1998, quando Lino Jannuzzi compì settant’anni, Mattia Feltri scrisse per il Foglio una lunga biografia dialogata, un longform in tema di giornalismo, politica e soprattutto vita avventurosa e ben malvissuta, pubblicata a puntate e successivamente raccolta in un libro arricchito dalla vignette di Vincino, “Jannuzzi - Settant’anni di finzioni e di avventure”. Il Foglio la ripropone ai suoi lettori.