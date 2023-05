La libertà di essere Martin Amis

“C’era voluto un po’ più di tempo per stabilire l’origine ed emettere il verdetto: cancro all’esofago, stadio IV. ‘E, – come Christopher aggiungeva subito – non esiste lo stadio V’”. Martin Amis racconta la malattia del suo grande amico e saggista Christopher Hitchens, morto a sessantadue anni, ed è la stessa malattia che ha ucciso Amis due giorni fa, ed è la stessa malattia che ha ucciso un altro intimo amico, il poeta Philip Larkin. “Si pensa di non nascondere alcun segreto all’amico più caro, ma a nessuno si dice mai tutto. Nessuno dei due avrebbe ricordato che Larkin era morto di cancro all’esofago all’età di sessantatré anni. E per noi i sessantatré erano alle soglie… Visibili a occhio nudo”. Martin Amis ha avuto più tempo, una manciata di anni in più per vivere, per scrivere, per fare la guerra ai cliché e per offrirci un ultimo grande libro, in uscita domani per Einaudi con la traduzione di Gaspare Bona. Si intitola “Una storia da dentro”, sono settecento pagine di autobiografia romanzata che celebrano in quel modo tortuoso, impetuoso e limpido insieme l’amicizia e la letteratura: non sfuggono mai alla morte, non rinunciano mai al pensiero, al desiderio e all’alcol.

