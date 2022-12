Il cinema è risorto in un libro

Sale in crisi, non le case editrici. E “La formula perfetta” di David Thomson è l’occasione per rivivere l’epica di Hollywood

Crisi, morte, scomparsa, crollo. Se poi di mezzo ci sono le sale: “Emorragia inarrestabile”. Son sempre queste le parole d’ordine che prima o poi saltano fuori quando si parla di cinema, soprattutto da noi. E il cinema, si capisce, viene a noia ancora prima di andarci. Se non altro lo streaming non si porta appresso questa lagna, e chissà perché il pubblico, spaventosamente, pare preferire il divano di casa alla “magia del grande schermo”. Basta però un “Top Gun” ogni tanto, fatto come si faceva una volta, sorriso di Tom Cruise incluso, per riprendere il discorso interrotto. La voglia di cinema c’è, sono i film belli che mancano. Se la sala muore, il cinema convive infatti benissimo con la sua scomparsa più o meno da sempre (i primi a dichiararlo morto, giusto poco dopo averlo inventato, furono com’è noto i Lumière). Stupisce allora fino a un certo punto questa riscossa inaspettata del libro di cinema, oggetto-feticcio del cinephile novecentesco, vecchio arnese della saggistica culturale, assai démodé nell’epoca di TikTok e in un paese dove di libri se ne leggono pochi e di saggi ancora meno. I cinefili degli anni Settanta ricorderanno gli austeri volumetti della collana “Castoro Cinema”, la copertina nera con la silhouette stilizzata dei registi sullo sfondo. Piccole monografie da battaglia su mostri sacri della storia del cinema curate da celebri critici (c’erano Farassino su Godard, Guido Fink su Lubitsch, Enrico Ghezzi su Stanley Kubrick). Iniziarono a scomparire verso la fine degli anni Novanta. Poi tutto fu inghiottito da internet. Che senso ha, del resto, un libro di cinema nell’epoca in cui le vite di registi e attori si sbirciano su Wikipedia, e i making-of e i backstage e le storie rocambolesche di come nascono certi film ce le racconta meglio di chiunque altro Netflix (vedi la serie “The Movies that Made Us”, arrivata alla terza stagione). Comprando qualche anno fa il docufilm di Kent Jones sull’intervista-fiume di Truffaut a Hitchcock, Netflix ha trasformato in streaming anche uno dei tre o quattro libri di cinema che vale la pena leggere nella vita.