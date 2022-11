Futurismo di lotta e di governo. Un'altra idea per il ministro Sangiuliano

Ora si fa sul serio. Non ci sono più scuse. Ora che la destra italiana è chiamata a ribaltare, finalmente coi fatti, la famigerata “egemonia culturale”, tassello decisivo del vaste programme di Giorgia Meloni, bisogna lanciare un messaggio chiaro, netto, inequivocabile. In visita a Napoli, alla prima uscita pubblica da ministro della Cultura, sollecitato sulle complicate sorti dell’arte contemporanea in Italia, Gennaro Sangiuliano ha suggerito per esempio al direttore del Museo archeologico di immaginare una “qualche contaminazione”. Ci vorrebbe “una mostra dei futuristi, perché nel futurismo c’è un’idea di modernità che viene dall’antico, dal passato”. Ecco la solita destra, ha pensato subito qualcuno storcendo il naso. Quella che quando sente la parola “cultura” mette mano al futurismo. Quella che squaderna solo Marinetti, Tolkien, Mogol-Battisti e Harry Potter, e poi se la prende con l’egemonia. Un futurismo, insomma, buttato lì come uno dei tanti “troll” di queste prime settimane di governo (le declinazioni, i pronomi, il merito, i contanti, i rave), tanto per mandare in cortocircuito il Pd e immaginare nel frattempo qualche strategia.

