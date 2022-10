Tutte le parole del mondo

Alla Fiera del libro di Francoforte si parla del mestiere del traduttore, migliore là dove non si vede. Perché gli scrittori gli devono molto

"Senza i traduttori sarei una frazione dello scrittore che sono”, ha di recente dichiarato l’autore pakistano Mohsin Hamid alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, la Buchmesse, la più prestigiosa tra le fiere europee del libro, che quest’anno ha come titolo: “Tradurre. Trasferire. Trasformare”. La traduzione è elevata a modello perfetto di comunicazione. “E’ qualcosa di magico – aggiunge Hamid – sui muri che vengono eretti apre porte e finestre”. In un mondo sempre più piccolo, dove il dialogo stenta ad aprirsi un varco, e troppo spesso la parola genera sospetti e malintesi, l’importanza della comunicazione, che passa anche attraverso la traduzione, assume un ruolo determinante, si fa luce in questo tempo così notturno e turbolento.