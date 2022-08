A Civita di Bagnoregio le ceramiche che parlano della vita di trecento anni fa

Da poco più di un mese, nella “città che muore” – come la definì Bonaventura Tecchi (1896-1968), lo scrittore che qui trascorse la sua giovinezza – dieci demoni si librano in cielo abbandonando il corpo di una giovane donna dai capelli rossi che, tra due figure femminili raccolte in preghiera, sorride all’apparizione della Madonna in trono con Gesù bambino. Un’altra donna afflitta da copiose perdite di sangue dal naso, si prostra ai piedi di Sant’Antonio sperando di guarire e la scritta P.g.r. (per grazia ricevuta) sulla targa di maiolica policroma che racconta la sua storia, ci assicura che alla fine “è andato tutto bene”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE