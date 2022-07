Nerd e creature fantastiche con vista Palazzo Chigi. Anche Meloni aspetta il Tolkien amazoniano

A settembre arriva la serie tv in 8 episodi. Fasto o nefasto che sia, siamo nell’ambito del presagio. La serie Il Signore degli Anelli. Gli anelli del potere, esattamente come la nostra tolkieniana di ferro, spopola nell’aspettativa

Sarà un countdown tutto agosto. Amazon Prime Video è nel pieno degli ultimi preparativi, e per chi popola la Terra di Mezzo è un calendario d’avvento in stile balneare. Perché i suoi abitanti putativi – e fra questi nientemeno che Giorgia Meloni – fremono. Ingannano l’attesa. Si riabbuffano delle pellicole anni Zero di Peter Jackson. Ma non aspettano altro. Nient’altro che la serie tv in 8 episodi, disponibile a partire dal 2 settembre sulla piattaforma on demand. Scritta e prodotta da JD Payne e Patrick McKay, vede la regia di Juan Antonio Bayona. E la festa che Amazon ci prepara, avete capito, è d’ispirazione tolkieniana.