Yehoshua fu il “padre” del muro di separazione su cui sacrificò il suo umanesimo ebraico

Il grande scrittore scomparso a 85 anni per cui essere israeliano era una pelle e non una giacca

Con Abraham Yehoshua, autore imponente fra i simboli della moderna letteratura israeliana, se ne va un pugnace umanista, un convinto sostenitore del sionismo come unica risposta alla condizione ebraica. La moglie Rivka, psicoanalista, lo aveva preceduto sei anni fa. “Davanti alle foreste”, uscito nel 1968, all’apice dell’euforia post Guerra dei sei giorni, è ancora oggi ampiamente considerato come l’esplorazione più avvincente della questione palestinese nella letteratura ebraica. Yehoshua aveva un rapporto complicato con Gerusalemme, poco da agiografia, tanto da spingerlo a vivere sempre a Haifa: “Un po’ città, un po’ rovine, con il suo dolore e nella sua distruzione permanente, a Gerusalemme per quanto ci costruiscano rimarrà sempre il ricordo della distruzione”.