Tutto il male della tolleranza. Il libro del giovane teologo Adrien Candiard

La vera posta in gioco della tolleranza non è constatare che tutti gli uomini si assomigliano, sarà invece accettare di rispettare anche quelli che non si assomigliano affatto”. Adrien Candiard, giovane frate domenicano parigino con un passato di ghostwriter per Dominique Strauss-Kahn, studi in scienze politiche e un saggio sull’Anomalia Berlusconi, scrive queste cose dal Cairo, dove vive studia e insegna (in arabo) da dieci anni. Con il suo saio bianco fa anche l’autostop, e quando a dargli un passaggio fu un giovane maghrebino che gli chiese in cosa differisse il cristianesimo dall’islam, lui glielo spiegò diffusamente. Non sono d’accordo con te, commentò l’autista. E’ normale – rispose il frate –, tu sei musulmano e io sono cristiano. Ed è per questo che possiamo dialogare, non “attraverso le somiglianze”, ma “nelle diversità”. Feconda non è l’analogia, ma la distinzione.

