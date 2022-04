Schwa e asterischi sono un modesto specchietto per le allodole inclusiviste

Massimo Arcangeli, nel suo "La lingua scema, contro lo schwa e altri animali", è schierato contro la prepotenza dei ben intenzionati armati fino alle desinenze. Perché la lingua parlata non è in assoluto neutra, pertanto non è nemmeno in assoluto sessista, e il problema è solo di chi sceglie come usarla

E se scendesse in piazza il punto e virgola? Immaginiamone una piazza piena zeppa: migliaia di punti e virgola agguerriti, seppur moribondi, pronti a rivendicare se stessi; certo darebbero luogo a un casino provvisorio dato il loro carattere naturalmente remissivo, patteggiante. Ma se altri segni prendessero esempio? Passi per la marcia di un mazzo, anche aggressivo, di trattini – una falange che alla fine non procede. Passi per l’agitazione dei due punti: troppo ragionevoli per essere pericolosi. Nessuna paura nemmeno delle virgolette le quali, si sa, viaggiano sempre “in coppia”, tratto sentimentale che impedisce loro di spaventarci davvero. I puntini di sospensione, invece, non si decideranno mai...