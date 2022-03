La Russia e la congiura dei boiardi

Il mento levato in alto, la lunga barba appuntita lanciata verso il cielo a sfidare il destino, così emerge dall’ombra e irrompe nella stanza del trono Ivan IV Vasil’evi,č magistralmente interpretato da Nikolaj Konstantinovic Cerkasov, già protagonista dell’Aleksandr Nevskij sotto la direzione di Sergej Mihajlovic Eisenstein, nato a Riga, in Lettonia, da famiglia ebraica (in barba ai panslavisti di ieri e di oggi). Un lungo primo piano costruito in ogni minimo dettaglio, come in tutti i film del maestro, che non solo scriveva il soggetto e la sceneggiatura, ma disegnava da solo scena dopo scena. “Ivan Grozny parte II”, conosciuto come “La congiura dei boiardi,” è la seconda puntata di una trilogia che non vedrà mai la fine, dedicata a colui il quale per la prima volta assunse il titolo di zar, guidò la Moscovia con mano brutale e a suo modo geniale, piegò la chiesa ortodossa, lottò tutta la vita contro la nobiltà feudale, volle creare una monarchia totale, assoluta come quella che stava costruendo Elisabetta in Inghilterra o Filippo II in Spagna, adottò l’aquila bicipite, decretò Mosca terza Roma, erede di Costantinopoli ormai in mano al sultano turco.

