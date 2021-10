Il viaggio inquieto di un ragazzo con la valigia verde. Un libro

Che fallimento, quell’estate del 1991. Daniele non vedeva l’ora di fare come tanti ragazzi della sua età, andare in Romagna e gustarsi quello sballo uniformante: spiagge e discoteche, nient’altro. Un rito laicissimo che accomuna generazioni, che quelle “prime” estati da giovani adulti se le ricorderanno per tutto il resto della vita. Dura un giorno, quell’esperienza. All’indomani Daniele vuole restare solo, cercare ancora una volta il senso di tutto. Interrogarsi in un esame di coscienza dominato da inquietudine e, in fin dei conti, da una disperazione costante. Inizia il ritorno verso casa, accompagnato da una valigia verde.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE