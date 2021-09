Sulle tracce di Hemingway

Meglio che avere cinque punti su Tripadvisor, meglio di una star di Hollywood in visita o di qualsiasi recensione positiva su guide o riviste, meglio di ogni agenzia di viaggio e tour operator, sembra che nulla per una città italiana interessata ai turisti possa valere quanto poter dire “qui è stato Ernest Hemingway”. A molti è sembrato che durante questa seconda estate di pandemia in cui, ancor più della prima, la stragrande maggioranza degli italiani è rimasta in Italia nessuno abbia rinunciato a un passaggio in Sicilia. E’ un’iperbole, chiaro, invece non è un’iperbole dire che tutti saranno sicuramente stati in un posto che, per rivendicare la bellezza del luogo, ha usato le parole “un luogo amato anche da Ernest Hemingway”.

