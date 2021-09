Il ritorno dei talebani è “la tomba delle illusioni occidentali” sull'islam

"Come facciamo a difendere le donne afghane quando in Europa giustifichiamo il burqa?”, si domanda su Le Figaro la più importante filosofa cattolica di Francia, Chantal Delsol. “E’ crollata l’idea di verità tipicamente occidentale e nata con i greci e i giudeo-cristiani. Chi vuole vivere in un mondo di relativismo e barbarie?”. Kabul, scrive la fondatrice dell’Istituto Hannah Arendt, rischia di diventare la “tomba dei diritti umani”. Lo sostiene anche Sumantra Maitra su The Critic: “La guerra in Afghanistan potrebbe passare alla storia come uno degli eventi più rivoluzionari di questo secolo. E’ il cimitero non solo degli imperi, ma anche delle ideologie. L’Afghanistan si è rivelato la morte della marcia globale (presumibilmente irreversibile) del progresso. Il marxismo evangelico ha fallito in Afghanistan, così come il liberalismo evangelico. Gli ideologi del Comitato centrale, in particolare Mikhail Suslov e Boris Ponomarev, convinsero Brezhnev che non esiste una società su questo pianeta che non è ‘matura per la diffusione del vessillo rosso’. Quarant’anni dopo, gli ideologi liberali subiscono la stessa sorte”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE