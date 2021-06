Fuori dai social

A vent’anni si è stupidi davvero, e vedessi a quaranta, cinquanta, sessanta, quando non c’è neppure la scusa della gioventù, o dell’avventatezza, o dell’inesperienza, e anzi ci si crede saggi e scafati, si analizzano pomposamente fenomeni, visi, accadimenti, e si finisce con il distorcerli, ingigantirli, forse pure alimentarli, ingrassandoli tantissimo. Prendiamo TikTok. Specificamente TikTok, che ancora per poco è un social network giovane – Instagram è giovanile, Facebook è geriatrico, gli altri sono come correnti del Pd o forse proprio correnti del Pd. Ancora per poco, TikTok è un social non colonizzato né occupato dai miliziani della critica del torto puro, gli adulti. Noi. Sono due anni che ci giriamo intorno, sacramentiamo, proiettiamo, cerchiamo il bello, il brutto, il cattivo, la fenomenologia, l’antropologia, l’esegesi, la diegesi. Soprattutto, cerchiamo la maniera per conquistarlo, questo TikTok ancora sconosciuto, estraneo, inafferrabile e indicibile come l’advertising per nostra nonna – in certe aree geografiche, anche per nostra madre, in certe altre anche per noi stessi.

