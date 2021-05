Rea e Zanzotto, paradigmi della letteratura egemone dopo il boom

Occorre sempre un'Itaca a cui tornare, sia per essere provinciali e nazionalpopolari (con nobile furberia) che per sperimentare altri mondi. Due centenari agli antipodi tra Sicilia e Veneto

Non saranno in molti, nei prossimi mesi, a ricordare il centenario della nascita di Domenico Rea (1921-1994); e le ragioni dell’oblio sono inscritte nella parabola della sua fortuna novecentesca. Questo narratore autodidatta esordì nell’immediato Dopoguerra, quando la letteratura era affamata di realtà, e a volte la confondeva con il pittoresco. Ma se Rea fu favorito da quel clima, la sua opera non è riducibile alla retorica neorealista. Le novelle di Spaccanapoli (1947) e di Gesù, fate luce (1950) evocano piuttosto l’eredità boccaccesca, tradotta in quella che Pasolini definì una “sveltita e furbesca prosa d’arte”.