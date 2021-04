È morto Luciano Ventrone, artista sublime che disegnava come un padreterno

La sua pittura ha fatto il giro del mondo, dall'Europa al Giappone. Ma per tutta la vita lui è rimasto fedele alla sua morale di artigiano per nulla ambizioso di vaneglorie

È morto improvvisamente il mio caro Luciano Ventrone. Un vuoto nel mio cuore. Lo conoscevo dal 1964, da quando, ragazzi sfrontati e scanzonati, frequentavamo in Valle Giulia i corsi universitari di Architettura. Disegnava, lui, come un padreterno. Lo ammiravamo tutti. Veniva dal liceo artistico. Viveva in ristrettezze. Fin da giovanissimo, per procurarsi un po’ di soldi, aveva lavorato negli studi di pittori affermati, tra questi Sante Monachesi, e aveva conosciuto tanti segreti del mestiere di pittore.