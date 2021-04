“Che accadrebbe se un nero o una donna non potessero tradurre Proust?”

“Quest’epoca sarà ricordata per la sua estrema ridicolaggine”. Scrive così sul País il maggiore scrittore spagnolo vivente, Javier Marías. “Francisco Franco, forse i giovani non sanno, censurava i baci nei film, cambiava i dialoghi e copriva le scollature delle attrici. Ovviamente non sono così sicuro che la censura sia considerata oggi ridicola e grottesca ed è probabile che alcune femministe della quarta ondata la trovino di grande successo”. Marías parla di Amanda Gorman, “diventata famosa non tanto per la qualità della sua poesia (che ora conta poco), quanto per essere una donna, giovane e nera”. Le sue parole dovevano essere tradotte in olandese da Marieke Lucas Rijneveld. “Secondo la stampa, ‘il profilo di Rijneveld, una giovane donna non binaria, era adatto’. Confesso di ignorare cosa significhi ‘non binario’”. Rijneveld, come altri dopo di lei, ha perso il lavoro perché ora Gorman deve essere tradotta da una giovane donna nera. “Secondo questo ragionamento non avrei mai dovuto tradurre Wystan Auden o Frank O’Hara, essendo loro omosessuali e io eterosessuale”, dice Marías. “E davvero non so come ho osato con Sterne, Stevenson, Faulkner, Hardy, Nabokov, Yeats, tutti morti e io vivo. E nessun nero o eterosessuale o donna dovrebbe tradurre Proust”. Conclude Marías: “La faccenda è così ridicola che non so nemmeno perché me ne occupo. Ma il fatto è che riflette troppo bene uno dei grandi problemi del nostro tempo: perché nessuno – Rijneveld, l’editore, il giornale o la stessa Gorman – si oppone mai al cretinismo prevalente?”.

