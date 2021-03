Da Sciascia a Brera: chi ha voluto “adottare” il “Candido” di Voltaire

Candido è un rider idealista. No, è un comunista illuso che il Pci voglia davvero redistribuire la proprietà privata. Macché, è un laureato in Economia e Commercio che si scontra con la dura legge del profitto. Ma è anche una procace universitaria un po’ troppo generosa nel consolare gli afflitti. Si tratta, rispettivamente, del “Candido” di Guido Maria Brera appena pubblicato dalla Nave di Teseo; di “Candido, ovvero Un sogno fatto in Sicilia” di Leonardo Sciascia (1977); di “Tout va pour le mieux!” di Alain Monnier (2012); e di “Candy” di Terry Southern e Mason Hoffenberg (1958), lo sceneggiatore del “Dottor Stranamore” e un critico letterario che faceva il pornografo a tempo perso.

