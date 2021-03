Il Nobel per la letteratura contro la cancel culture

Quando due anni fa il Kuwait ha bandito I fratelli Karamazov di Dostoevskij c’è stata molta indignazione nella comunità letteraria occidentale. “No alla censura”. Ora un premio Nobel per la Letteratura si scaglia contro la cancel culture che soffoca la letteratura. Non fra le dune arabiche, ma fra i ceti urbani occidentali. E’ il giapponese Kazuo Ishiguro, l’autore di Quel che resta del giorno. In un’intervista alla Bbc, Ishiguro dice che un “clima di paura” sta inibendo la libertà creativa e incoraggiando l’autocensura. “Ho molta paura per le giovani generazioni di scrittori”. “Penso di essere in una posizione privilegiata e relativamente protetta perché sono un autore molto affermato”, ha detto Ishiguro. “Ho l’età che ho. Una reputazione. Forse è un’illusione, ma penso di essere protetto”. La lista dei giovani scrittori cancellati è così lunga che Ishiguro ne ha soltanto preso atto.

