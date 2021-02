Homo Trans

Trans, il prefisso del nostro tempo. Transumano, transgender, trasparenza…”. Ovunque guardiamo, “trans” è la parola magica. E’ la “sindrome di Peter Pan”, il ragazzo che non vuole crescere. Una grande regressione infantile che investe tutte le società occidentali, ma la cui tentazione fa parte della storia umana. E’ la tesi di Bruno Chaouat, che ha una doppia condizione privilegiata per capire quello che sta succedendo. Allievo di Lyotard, il francese Chaouat insegna French and Jewish Studies all’Università del Minnesota, uno degli stati più liberal d’America. Ha scritto un libro, L’homme trans. “Questa ossessione è davvero limitata alla civiltà occidentale?”, si domanda Chaouat a colloquio con il Foglio. “Non sono sicuro. Il desiderio trans caratterizza l’umano. Albert Camus, scrivendo sulla ribellione metafisica, ha detto che ‘l’uomo è l’unica creatura che rifiuta di essere quello che è’. Camus non aveva in mente la civiltà occidentale, ma la condizione umana in generale. Le concedo però che mi concentro sull’area geografica culturale che conosco meglio, cioè l’occidente, e la sua eredità religiosa. C’è, per esempio, nella tradizione cristiana, una tendenza alla negazione del mondo e, naturalmente, un’avversione per la carne. Se è evidente nelle epistole di Paolo e nella tradizione dei Padri della Chiesa (la carne marcisce, questo mondo non è reale, la vita reale inizia dopo la morte), è molto più ovvio ed esplicito nello gnosticismo. Possiamo vedere tracce di quella tradizione nel Medioevo, ad esempio tra i Catari. Alcuni gnostici credevano che Gesù non fosse umano perché la carne era impura e Dio non avrebbe mai potuto essere incarnato. Questo è il motivo per cui penso che stiamo assistendo a una rinascita dello gnosticismo nella nostra epoca, nell’aspirazione transumanista, che è un’aspirazione al superamento della finitezza, della mortalità e del corpo”.

