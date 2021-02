“Africanus al posto di David Hume”. Delirio inglese da cancel culture

La David Hume Tower cambierà dunque nome, dopo che le opinioni sulle razze del grande filosofo del XVIII secolo hanno portato a una campagna per farlo rimuovere dalla torre dell’Università di Edimburgo. Il padre dell’empirismo e dello scetticismo, autore del Trattato sulla natura umana, nel 1766 incoraggiò il suo mecenate, Lord Hertford, ad acquistare una piantagione a Grenada. In un recente articolo per la Scottish Review, Tom Devine, professore emerito presso l’Università della città scozzese, ha scritto: “Hume nacque nel 1711 e morì nel 1776. I termini peggiorativi che formavano la base della protesta non furono registrati in nessun autorevole dizionario inglese fino al 1902 e solo tre decenni dopo entrano nell’uso comune. Quindi condannare Hume come ‘razzista’, un termine che non esisteva fino a quasi 150 anni dopo la sua morte, non è solo manifestamente ingiusto, ma palesemente assurdo”.

