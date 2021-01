Guerra e Pigi

Da oggi, Pigi Battista non scrive più per il Corriere della Sera. Quando lo ha annunciato, su Twitter, lo scorso 19 gennaio, mi è preso un colpo, gli ho scritto che a questo punto ci deve almeno un libro ogni sei mesi, lui ha detto che a settembre ne esce uno, un romanzo sull’Italia – “te do sta notizia” – e per poco non gli ho chiesto: non starai davvero mettendoti a fare il libraio? Alcuni anni fa, in un teatro, ero seduta una fila davanti a lui e Giuliano Ferrara, e avevo accuratamente origliato tutto quello che si erano detti e una delle cose era stata: apriamo una libreria, dai, magari in centro, un posto polifunzionale – mi ero un po’ preoccupata e un po’ esaltata, lo ammetto.

