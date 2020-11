I 70 anni di Carlo Verdone

Tra i tanti, ha ricevuto anche quelli del presidente della Repubblica. Questa mattina Sergio Mattarella ha telefonato a Carlo Verdone per fargli gli auguri per i suoi 70 anni, per ringraziarlo "per quanto ha donato in quasi cinquant'anni di carriera all'arte cinematografica e agli italiani". Chissà cosa ne avrebbe pensato il Carlo del 1968: quello che in un post su Facebook lui stesso descriveva come un ragazzo "con i capelli e una vespa 50 truccata, che si innamorava spesso, ascoltava Jimi Hendrix e si sentiva felice, leggero". Quello che pensava che "diventare attore era l' ultima cosa che avrei fatto". Ma poi, si sa, "la vita è strana. Sceglie lei per te". Per Carlo, alla fine, la vita ha deciso così: ventisette film da regista, trentanove da attore.

