"Sull'islamismo in Francia facciamo l'errore dei Troiani: apriamo loro le porte della società"

Roma. “L’occidente sta concentrando la sua attenzione sul jihadismo, ripetendo lo stesso errore dei troiani: aprire le porte attraverso la stupidità e l’arroganza, dando così al nemico il tempo per dispiegarsi per le strade della città, poi per ricevere rinforzi e devastarla”. Sono alcune righe del nuovo libro di Eric Dulbecque, I silenziosi, pubblicato in Francia dalle edizioni Plon. Un saggio sull’infiltrazione degli islamisti nei gangli della società, come denuncia anche il Figaro in un’inchiesta sensazionale. Il quotidiano raccoglie le parole di “Samba”, insegnante nella scuola superiore Hauts-de-Seine: “Negli ultimi anni sono cambiati i volti delle classi e dei professori. La scuola è diventata un nido di fondamentalisti. Troppi insegnanti oggi fanno sfoggio della loro religione. Dieci anni fa questo non sarebbe esistito. Portano la barba folta e la zebiba, il segno lasciato sulla fronte da un’intensa attività di preghiera”. Stessa situazione negli ospedali. “Mohamed”, medico d’urgenza, racconta: “Trent’anni fa non c’era una sola studentessa velata alla facoltà di medicina. Oggi sono molto numerose. In ospedale ho assistito a un cambiamento da quattro o cinque anni a questa parte. Stiamo affrontando una vera ondata di marea che sconvolge tutti i nostri princìpi fondanti. I capi servizio, per vigliaccheria, preferiscono eludere il problema piuttosto che combattere”. Dell’azienda dei trasporti, la Ratp, parla un altro insider, “Jean-Marc”: “Hanno preso piede, sono stati assunti come autisti e hanno creato un vero canale di reclutamento. Hanno messo insieme così un piccolo esercito e si organizzano per imporre le loro regole e la loro religione e per metterle davanti ai princìpi del servizio pubblico”. Parla, infine, un ex capo dell’intelligence interna: “Sono molto preoccupato per il nostro ritardo. Il nostro paese sta affrontando questa crociata condotta dall’interno da quasi trent’anni e noi non stiamo facendo nulla”.

