Perché la scuola può essere salvata con il sistema delle classi ibride

La ripresa scolastica costringe ad affrontare il problema dell’insufficienza delle risorse per operare in sicurezza. Non è la prima volta nella storia che ciò accade. Comitato, ministero e ministra hanno esaminato, elaborato, fatto dichiarazioni; si sono confrontati con i sindacati. Per esempio c’è un finanziamento che prevede 70 milioni per modificare spazi interni e affittarne di nuovi. Queste risorse, se riportate alla dimensione della scuola, sono bazzecole; circa 10 euro a studente. L’idea di classi miste online e in aula sembrerebbe tramontata, e a ragione. E’ facile immaginare come la qualità della partecipazione online sarebbe inadeguata; può testimoniarlo chiunque abbia partecipato a riunioni di lavoro miste online/offline con numero di partecipanti confrontabile. Si è deciso di aumentare la capacità delle aule riducendo l’impronta di ogni studente con banchi più piccoli (i banchi a rotelle, che suscitano dubbi sulla possibilità di far mantenere le distanze). Sul fronte didattico, non sono state invece predisposte innovazioni: durante i 3 mesi di scuola a distanza non si è svolta una rilevazione sistematica di ciò che è stato fatto, di buone e cattive pratiche; l’aneddotica riporta perlopiù una forma di didattica frontale emergenziale svolta davanti allo schermo di PC e telefonini. Nel periodo estivo i presidi sono rimasti soli; non si è intervenuti con un programma capillare di formazione. Colpisce che, per la ripresa, non sia stato preso in considerazione un approccio usato in passato per fare fronte all’esplosione della partecipazione alle università: alcune istituirono la didattica serale e notturna, assunsero docenti, affittarono spazi; altre svilupparono anche innovazioni di metodo. La Oxford University già nel XIII secolo inventò il sistema tuttora considerato il migliore al mondo. Vennero istituite due categorie di insegnanti: il lecturer, ottimo oratore, che teneva “lezioni frontali” a numerosi studenti nella grande Oxford University, e il tutor, docente “esperto della materia” che approfondiva in piccoli gruppi la materia trattata dal lecturer.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni