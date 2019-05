Mercoledì, verso il Salò del Libro di Torino. Amici, compagni, coautori, rispondiamo all’appello di Christian. Si marcia su Torino, si presidia, si picchetta, si volantina, si canta “Bella Ciao”, si legge ad alta voce la disposizione transitoria (come transitoria?!?) della Costituzione. Si scandisce anche la legge Scelba, ma ricordiamoci di dire, come ci ricorda giustamente Vincenzo Ostuni, che Scelba era un fascista. E che diamine, ha ragione l’Ostuni, un po’ di memoria storica compagni, non ci scordiamo di Portella della...

