E luce fu (nell'arte contemporanea)

La Light art, che esplode a metà del XX secolo e che oggi è diventata grande. L'arte digitale, le installazioni video. La potenza creativa della luce è ormai parte integrante dell'arte contemporanea. Dal 7 al 15 dicembre il Macro Asilo di Roma ospita la seconda edizione di Fotonica, un festival gratuito a cavallo tra arti digitali e multimediali, che indaga le forme d'arte contemporanea legate alla luce. Sono stati coinvolti diversi artisti internazionali e tra performance, installazioni audio video, workshop e lecture, gli appuntamenti da non mancare sono davvero tanti. Fotonica vuole declinare le mille diverse sfaccettature della luce, fare del fotone, il più piccolo e brillante frammento luminoso dell'universo, la particella originaria di uno scintillante universo creativo.

Tra gli appuntamenti da non perdere, le performance AV OVV dei Glowing Bulbs, collettivo artistico che fa parte della vibrante scena artistica underground di Budapest e aprirà il festival oggi alle 22. Ma anche Me-rror, un’installazione audio/video interattiva in continua evoluzione che invita lo spettatore a entrare dentro le immagini proiettate, destrutturandole. Me-rror è un lavoro di Ipologica + FLxER Team, due collettivi italiani che sono stati protagonisti di un'anteprima alla Centrale Montemartini in occasione di Musei in Musica lo scorso 1 dicembre.

Una parte importante di Fotonica è dedicata agli incontri, nella sala cinema e nell’Auditorium del MACRO Asilo: esperti del settore si interrogano sull’evoluzione e i cambiamenti delle tecnologie: la proiezione del documentario “Dolore: il limite dell’Intelligenza Artificiale”, ad esempio, è un'intervista sulle prospettive di integrazione dell’Intelligenza Artificiale nella nostra società con l'importante filosofo morale italiano Aldo Masullo e l’incontro “Cultura 2030: Arti digitali”, in cui addetti ai lavori insieme al presidente della commissione Cultura alla Camera, Luigi Gallo, e il vicepresidente al Senato, Michela Montevecchi, discutono e approfondiscono un’indagine condotta sulla possibile evoluzione della cultura italiana da qui al 2030.

EXHIBIT

+1 > 9 dicembre

10:30 > 19:30 | Foyer

MAPPING: Waste-o -Polis // Vj Luper + J-Cibong

INSTALLAZIONE: Arcobalenide // Diego Labonia (RGB Light Experience)

INSTALLAZIONE: Costrizione 01// Simone Palma (RGB Light Experience)

INSTALLAZIONE: Portami Via // NEOCORTEX PROJECT

NET ART: 1999 > 2005 // Shockart.net

NET ART: Data portraits // Denis Royo (Dyne)

NET ART: Analyticz Visual Hacking // Rufa Rome University of Fine Arts

WORKSHOPS

5 > 7 dicembre

15:30 > 19:30

Spazio Area – Auditorium

Design Studio 4 // Art is Open Source

Scenografia Digitale // Emanuele Tarducci, Diego Labonia, Vj Luper (Fusolab 2.0)

Videomapping // Nicola Pavone aka Vj Luper (IED Roma)

LECTURES

1-2-8-9 dicembre

16:00 > 20:00 | Sala Cinema

MACAO: Commoncoin // Emanuele Braga

Perchè l’arte è un catalizzatore? // AOS – Art is Open Source

Performing Media // Carlo Infante

Walkabout: Exploring Fotonica // Urban Experience

Robot e istituzioni culturali // Alberto Cossu

Hacker Cultures // Dyne

Visioni ubique – esplorazioni etnografiche sulle arti visuali // Massimo Canevacci

Digital Storytelling // Francesco Iezzi

WORKSHOPS KIDS

8 – 9 dicembre | 11:00 > 19:00 | Spazio Area

Accendi i Led della tua fantasia // Serena Lanuti (Fondazione Mondo Digitale)

Video Mapping for kids // Gianluca Del Gobbo

INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE A workshops@fotonicafestival.com

AV PERFORMANCES – DJ SET/VJ SET

Venerdì 1 dicembre | Foyer

22:00

DJ SET: Andrea Esu (Spring Attitude) – VJ SET: takehiko + Liz

Sabato 2 dicembre | Foyer

22:00

AV Performance: Luma [variations] 2017 | XX+XY visuals and sound art project (Live Cinema Festival)

23:00

AV Performance: Sound of the Spheres | Mutech (Live Cinema Festival)

Venerdì 8 dicembre | Foyer

22:00

AV Performance: Jura | Marco Malasomma & BinaryCodedBrain (Live Cinema Festival)

23:00

AV Performance: Live Cyborg Performance | Mr. Everett (Live)

Sabato 9 dicembre | Foyer

22:00

DJ SET: Orree (Strati) – VJ SET: J-Cibong + Videosolid