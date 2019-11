La disponibilità di Tripoli a rivedere il memorandum tra Italia e Libia e la vittoria dei democratici in Virginia e Kentucky

DALL'ITALIA

Tripoli è disponibile a rivedere il memorandum Italia-Libia. A darne notizia è stato il ministro degli Interni Luciana Lamorgese che ieri è intervenuto alla Camera per un’informativa. “Tra le modifiche che chiederemo”, ha detto Lamorgese, “c’è il miglioramento dei centri di detenzione e l’obiettivo di una loro chiusura per giungere a centri gestiti dall’Onu”.

Mancata elezione del capogruppo del M5s alla Camera. Né Francesco Silvestri, né Davide Crippa hanno ottenuto la maggioranza assoluta. Silvestri ha ottenuto 95 voti, Crippa 83, 9 schede bianche, 8 nulle.

Unicredit esce da Mediobanca. L’istituto bancario guidato da Jean Pierre Mustier ha venduto sul mercato la sua intera quota (8,4 per cento) di Piazzetta Cuccia.

Scelto il ceo di Milano-Cortina, è Vincenzo Novari, ex ad di 3 Italia.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,03 per cento. Differenziale Btp-Bund a 144 punti. L’euro chiude stabile a 1,10 sul dollaro.

DAL MONDO

I democratici hanno vinto in Virginia e in Kentucky. Nei due stati americani, storicamente repubblicani, si votava rispettivamente per rinnovare il Congresso locale e per eleggere il nuovo governatore. In Kentucky il democratico Andy Beshear ha vinto contro il governatore uscente Matt Bevin, che non ha ancora riconosciuto la sconfitta.

Il 13 novembre inizieranno le testimonianze pubbliche per l’impeachment contro Donald Trump.

A Honk Kong è stato ferito Junius Ho. Il parlamentare, contrario alle proteste e vicino al governo cinese, è stato accoltellato ma non è in pericolo di vita.

La Turchia avrebbe arrestato una delle mogli di Abu Bakr al Baghdadi. Lo ha annunciato il presidente Recep Erdoğan.

Il commissario Ue ai Trasporti è la romena Adina-Ioana Valean.

Ryanair ha ritirato tre Boeing 737 per problemi strutturali.