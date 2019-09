Il parlamento inglese cerca di impedire l’uscita del Regno Unito dall’Ue senza un accordo

DALL'ITALIA

Conte ha sciolto la riserva e ha annunciato la lista dei ministri. Oggi alle 10 si terrà il giuramento al Quirinale. Al M5s vanno dieci dicasteri, nove al Pd, uno a LeU, mentre il Viminale è affidato a un tecnico, l’ex prefetto di Milano Luciana Lamorgese. Riccardo Fraccaro (M5s) sarà sottosegretario alla presidenza del Consiglio. A Di Maio gli Esteri, Stefano Patuanelli (M5s) al Mise, Nunzia Catalfo (M5s) al Lavoro, Roberto Gualtieri (Pd) all’Economia. Confermato Bonafede alla Giustizia.

Approvata la fusione di Mediaset con la controllata spagnola Mediaset España. Si avvia il processo di costituzione della nuova holding olandese Media for Europe (Mfe). Contraria Vivendi.

ArcelorMittal continuerà a operare all’Ilva di Taranto. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che ripristina l’immunità da azioni legali per la società.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +1,58 per cento. Differenziale Btp-Bund a 150 punti. L’euro chiude in crescita a 1,10 sul dollaro.

DAL MONDO

Il Parlamento britannico ha votato per il disegno di legge volto a impedire l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea senza un accordo e a costringere il premier Boris Johnson a chiedere una proroga a Bruxelles al 31 gennaio 2020 se un accordo non sarà raggiunto entro il 19 ottobre 2019. A favore della mozione, in seconda lettura, hanno votato 329 deputati, contro 300. Il disegno di legge deve ora essere approvato dalla Camera dei Lord.

Christine Lagarde in audizione come presidente designata della Bce ha detto che proseguirà con “una politica accomodante per un lungo periodo”.

Google è stata multata negli Stati Uniti per aver raccolto dati di bambini senza l’autorizzazione dei genitori.

È iniziato il viaggio del Papa in Africa che durerà fino al 10 settembre. Le tappe saranno Mozambico, Madagascar e infine Mauritius.