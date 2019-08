Martedì le nuove consultazioni di Mattarella

DALL'ITALIA Nuove consultazioni al Quirinale in programma martedì. Lo ha annunciato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a conclusione del primo ciclo di incontri, che ieri ha visto salire al Colle i maggiori gruppi parlamentari. Il vicepremier uscente, Luigi di Maio, ha presentato i dieci punti su cui basare un’alleanza con il Partito democratico. Oggi i capigruppo del M5s incontreranno la delegazione pd. Aperta un’inchiesta a Ravenna contro ignoti per individuare i due poliziotti che avrebbero cercato di impedire a un giornalista di filmare il figlio del ministro dell’Interno Matteo Salvini mentre saliva su una moto d’acqua della Polizia a Milano Marittima. Si farà la Gronda di Genova, assicura il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. L’analisi costi-benefici invece ha bocciato la realizzazione dell’opera. Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,14 per cento. Differenziale Btp-Bund a 198 punti. L’euro chiude stabile a 1,10 sul dollaro.

DAL MONDO

Il Brasile non ha risorse per combattere gli incendi dell’Ammazonia, né per indagare e trovare i colpevoli, ha detto il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, che però ha accusato le ong, “Non ho prove”, ha detto il capo di stato nazionalista in conferenza stampa, “ma di recente abbiamo ridotto i finanziamenti alle organizzazioni non governative”.

Boris Johnson è andato a Parigi per incontrare Emmanuel Macron. Il presidente francese ha espresso diverse perplessità sulla possibilità di trovare un accordo sulla Brexit prima del 31 ottobre.

Ieri la sterlina è cresciuta di quasi l’1 per cento sul dollaro dopo gli incontri del premier britannico Boris Johnson con Angela Merkel ed Emmanuel Macron.

Jay Inslee ha ritirato la candidatura dalle primarie democratiche. Il governatore dello stato di Washington non aveva avuto buoni risultati nei sondaggi.

Il Sudan ha un nuovo premier: Abdalla Hamdok, ex vicesegretario della Commissione economica dell’Onu per l’Africa.