Le liti nel governo sul decreto giustizia e la morte del figlio di bin Laden

DALL'ITALIA

Ancora liti nel governo sul decreto giustizia di Bonafede. Nel momento in cui questo giornale va in stampa è ancora in corso il Consiglio dei ministri sul provvedimento. In mattinata Salvini aveva definito la riforma “acqua fresca”. La risposta di Di Maio: “Nessuno blocchi un testo epocale”. La riunione, iniziata alle 15, è stata interrotta dopo qualche minuto per essere ripresa nel tardo pomeriggio.

Siri indagato a Milano per autoriciclaggio in un’inchiesta su due mutui concessi dalla Banca Agricola di San Marino. Indagato anche il suo capo staff Perini.

Confermato spegnimento dell’altoforno 2 dell’ex Ilva. Secondo la Fim-Cisl si aggiungerebbero altri mille dipendenti in cassa integrazione al totale già previsto (1.400).

Sbarcati i migranti della Gregoretti, saranno accolti da cinque paesi europei e da alcune strutture della Cei. In mattinata il procuratore capo di Siracusa, Fabio Scavone aveva parlato di 29 persone a bordo con problemi di salute.

Intanto la nave “Alan Kurdi” della ong Sea Eye ha recuperato 40 migranti al largo della Libia e chiede di approdare in un porto sicuro, ma Salvini vieta l’ingresso.

Berlusconi lancia “Altra Italia”, una nuova federazione di centro, alleata “ma non subordinata” alle altre forze che compongono il centrodestra.

E’ morto l’attore Raffaele Pisu, da tempo ricoverato in ospedale. Aveva 94 anni.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,56 per cento. Differenziale Btp-Bund a 198 punti. L’euro chiude stabile a 1,11 sul dollaro.

DAL MONDO