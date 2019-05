LaPresse compie 25 anni e festeggia con le nozze con Ap

LaPresse compie 25 anni e, come regalo, lancia la partnership con l'agenzia americana Associated Press. Le “nozze” verranno celebrate ufficialmente a partire dal 1 gennaio 2020 e riguarderanno lo scambio di news, fotografie e video. Questa mattina una delegazione guidata dal presidente Marco Durante e dal presidente e ad di Ap, Gary Pruitt, è stata ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.





Oltre a Durante, in rappresentanza di LaPresse, la delegazione era formata dall'amministratore delegato Roberto Boella, dal direttore dell'agenzia Vittorio Oreggia e dalla responsabile marketing Marina Malnati. Insieme a Pruitt, Daisy Veerasingham (vicepresidente Ap), Sally Buzbee (direttore esecutivo Ap) e Gianluca D'Aniello (responsabile dell'area tecnologica Ap).

Durante e Pruitt hanno illustrato a Mattarella i dettagli della partnership. Il Capo dello Stato ha espresso il suo compiacimento per un accordo che allarga i confini dell'informazione e che rappresenta una vera boccata di ossigeno per l'editoria italiana in un momento particolarmente delicato. L'augurio di buon lavoro di Mattarella per questa nuova avventura ha certificato la crescita esponenziale di LaPresse e ha riconosciuto ad AP il ruolo di leadership mondiale nel campo dell'informazione.

Giovedì sera la partnership LaPresse-AP e il “compleanno” dell'agenzia italiana erano stati festeggiati nel corso di un evento con con oltre 400 invitati al Megawatt di Milano. “È stato naturale scegliere LaPresse - ha detto Pruitt - Per la sua grande capacità in Italia, per lo spirito innovativo e imprenditoriale e perché condividiamo gli stessi valori in merito all'informazione”. “Il mercato italiano per noi è limitato - ha aggiunto Durante - Cerchiamo di aumentare il nostro fatturato all'esterno. Apriremo fra un mese la sede di Bruxelles ed entro fine anno e nei primi mesi del 2020, tre sedi negli Usa. L'obiettivo, se i nostri analisti saranno d'accordo, è quello nel giro di 24/36 mesi di avviare un processo di quotazione all'estero”.

Attualmente il Gruppo LaPresse è composto da AGA, Olycom, Olympia Fotocronache e Publifoto. Con l'acquisizione del ramo d'azienda di AGR ne è entrata a far parte anche la relativa testata.