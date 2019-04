Non ci sono indizi contro Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace

DALL'ITALIA

Il revenge porn è reato: sì della Camera. L’emendamento alla legge sul codice rosso è stato approvato con 461 voti a favore. Nessun contrario. È prevista la reclusione per chi diffonda le foto intime di una persona senza consenso. Ritirato l’emendamento sulla castrazione chimica.

Juncker è “preoccupato” per l’economia italiana. “Il governo deve sforzarsi per aumentare la crescita”, ha detto il presidente della Commissione Ue.

Scontro tra Tria e il M5s su Bugno. La consigliera del ministro ha rifiutato un incarico alla società di elettronica Stm per continuare a lavorare al Mef.

Non ci sono indizi contro Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, in merito all’accusa di aver turbato le procedure di gara per l’assegnazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Lo scrive la Cassazione.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,01 per cento. Differenziale Btp-Bund a 272 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO



Macron dice che un no deal sarà colpa di Londra. Accogliendo il taoiseach irlandese all’Eliseo, il presidente francese ha detto che una proroga lunga “non è automatica” e che se ci sarà il no deal la colpa non sarà dell’Europa.

Il partito di Erdogan contesterà i risultati del voto a Istanbul e ad Ankara, le due principali città della Turchia, dove i candidati dell’Akp sono stati battuti dall’opposizione secolare.

Il Fmi abbassa le stime di crescita del pil globale rispetto alle previsioni di gennaio, che vedevano una crescita del 3,5 per cento nel 2019 e del 3,6 per cento nel 2020.

Il Bitcoin è aumentato del 20 per cento oggi, a seguito di un ordine anonimo di moneta virtuale da 100 milioni di dollari.

Pelosi difende Biden. La leader dei democratici alla Camera americana ha detto che le accuse di comportamento scorretto rivolte a Biden da alcune donne non sono ragione per rinunciare a un’eventuale corsa presidenziale.