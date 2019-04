DALL'ITALIA

L’OCSE PREVEDE LA RECESSIONE IN ITALIA NEL 2019. Il report dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico stima un pil del - 0,2 per cento nel 2019. “L’Italia è in stallo”, ha detto il segretario generale dell’Ocse, Angel Gurria, dopo un incontro a Roma col ministro dell’Economia, Giovanni Tria: “Quota 100 aumenterà le diseguaglianze e il debito pubblico”. “Dobbiamo fare di più ma la riforma delle pensioni era necessaria”, ha risposto Tria. “L’Ocse sottostima le misure della manovra”, ha detto il premier, Giuseppe Conte, che oggi incontrerà Gurria a Roma: “Abbiamo un programma di opere pubbliche e riforme strutturali senza precedenti”.

Appendino riceve un pacco esplosivo. Una pila collegata con alcuni fili a un sacchetto di polvere è stata recapitata a Palazzo Civico, la sede del comune di Torino. Il mittente del pacco è la scuola Diaz di Genova.

Kellogg’s vende alla Ferrero due marchi di snack e biscotti: Keebler e Famous Amos. L’operazione è costata 1,6 miliardi di euro, ha scritto Ferrero in una nota.

Luttazzi potrebbe tornare in Rai. Il comico che era stato licenziato dalla tv pubblica nel 2002 ieri ha incontrato il direttore di Rai 2, Carlo Freccero, a viale Mazzini.

Borsa di Milano. Ftse-Mib + 1,10 per cento. Differenziale Btp-Bund a 268 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO

Il partito di Recep Tayyip Erdogğan ha perso Ankara, Smirne e Antalya alle elezioni amministrative di domenica 31 marzo, mentre ancora prosegue la conta dei voti per Istanbul. È la prima volta da quando il presidente turco è stato eletto che il suo Akp, Partito per la Giustizia e lo Sviluppo, subisce una sconfitta. Nelle prime due città della Turchia ha vinto il Partito popolare repubblicano, il Chp.

Il Venezuela razionerà l’energia elettrica per 30 giorni. Lo ha annunciato Nicolás Maduro, dicendo che i razionamenti serviranno a far fronte ai frequenti black out.

È stata rilasciata Doan Thi Huong, la seconda donna accusata dell’omicidio del fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un, Kim Jong-nam.

Bouteflika si dimetterà da presidente dell’Algeria prima del 28 aprile, data della fine del suo mandato. Lo scrive l’agenzia di stato Aps.

Nipsey Hussle è stato ucciso a Los Angeles. Il rapper americano era nel suo negozio di abbigliamento.

Reiwa sarà il nome della nuova èra giapponese che inizierà dopo l’abdicazione dell’imperatore Akihito, il 30 aprile.

I profitti di Saudi Aramco sono cresciuti di più del 50 per cento. La compagnia petrolifera nel 2018 ha avuto un profitto di 111 miliardi di dollari.