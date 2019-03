Conte sulla legge contro il revenge porn e Guaidó interdetto dalla politica

DALL'ITALIA

Mattarella avverte il governo sull’autonomia delle banche. Il presidente della Repubblica ha firmato la legge che istituisce la Commissione d’inchiesta sulle banche, ma ha specificato in una lettera ai presidenti di Camera e Senato che il nuovo organo non deve “controllare l’attività creditizia”. “Le banche centrali non possono accettare istruzioni dai governi”, ha aggiunto Mattarella.

Conte sostiene la legge sul revenge porn. “Il Parlamento voterà la norma la prossima settimana”, ha detto il premier su Facebook: “E’ una battaglia di civiltà”. “Voteremo a favore, e la legge verrà approvata”, ha risposto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Il M5s contro le “armi facili”. Il vicepremier Luigi Di Maio ha criticato la proposta di legge per liberalizzare l’acquisto delle armi per la difesa personale.

Borsa di Milano. FtseMib + 0,9 per cento. Differenziale Btp-Bund a 255 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO