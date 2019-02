Scade il termine per evitare lo shutdown

Di Maio fa mea culpa sulle elezioni in Abruzzo. “Dobbiamo migliorare la nostra organizzazione sul territorio. In futuro possiamo guardare alle liste civiche”, ha scritto il vicepremier sul Blog delle stelle: “Il governo andrà avanti per altri cinque anni. Siamo l’argine a Berlusconi”.

“Il governo è stabile: non ha bisogno di argini contro nessuno”, ha risposto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Ferrovie apre la trattativa per Alitalia con EasyJet e Delta Airlines. I l cda di Fs ha dato il via libera. Il governo è favorevole all’ingresso del Mef in Alitalia. La conferma è arrivata mercoledì dopo un vertice tra il premier Giuseppe Conte, Di Maio e il ministro dell’Economia, Giovanni Tria.

Il governo fa ricorso sull’Ema. L’Italia ha impugnato l’assegnazione dell’Agenzia europea del farmaco ad Amsterdam.

“Nessun attacco a Bankitalia”, dice Visco. “Sono d’accordo con chi sostiene che non si può essere indipendenti e irresponsabili”, ha detto il governatore di Bankitalia a margine della presentazione del suo libro.

Gasparri è contro il processo a Salvini sul caso Diciotti. Il presidente della Giunta per le immunità del Senato: “Il ministro ha agito nell’interesse pubblico, non va processato.”

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,93 per cento. Differenziale Btp-Bund a 265 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO

Scade giovedì il termine per evitare lo shutdown. Donald Trump dovrà decidere se firmare durante la giornata di giovedì l’accordo negoziato dal Congresso sul confine tra Stati Uniti e Messico che prevede l’erogazione di 1,4 miliardi di dollari per costruire 55 miglia di recinzione. L’accordo è necessario per scongiurare un secondo blocco delle attività del governo. La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente sta ancora valutando, ma Trump ha già detto di non essere soddisfatto.

Gli Stati Uniti aumenteranno il numero dei soldati in Polonia. Lo ha detto l’ambasciatrice americana a Varsavia in un’intervista al Financial Times.

La Germania ha arrestato due siriani sospettati di essere ex funzionari dei servizi segreti di Bashar el Assad e accusati di crimini contro l’umanità.

Venti soldati delle Guardie rivoluzionarie sono stati uccisi in un attacco suicida nel sud-est dell’Iran.

Riaprirà sull’Isola di Natale, in Australia, il centro di detenzione chiuso lo scorso settembre dopo le critiche per le condizioni in cui erano tenuti i migranti.

E’ stata arrestata Maria Ressa. La giornalista filippina è accusata dal governo di “cyberdiffamazione”.

Cancellati i voli da e per il Belgio a causa dello sciopero generale dei controllori di volo.