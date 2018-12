Fitch taglia le stime di crescita dell’Italia, in America funerali di Bush

DALL'ITALIA

Fitch taglia le stime di crescita dell’Italia dall’1,2 all’1 per cento nel 2018 e dall’1,2 all’1,1 nel 2019. L’agenzia di rating ha dei dubbi “sui dettagli di implementazione della manovra”. Il premier Giuseppe Conte ha risposto: “Fitch non conosce la nostra proposta all’Ue, si ricrederà”. Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, ha detto che “dobbiamo agire per fronteggiare i rischi di una recessione produttiva”.

Vertice tra Sì Tav e governo a cui hanno partecipato Giuseppe Conte, Danilo Toninelli e Luigi Di Maio. “L’analisi preliminare sul progetto verrà ultimata prima delle elezioni europee”, ha detto il vicepremier grillino.

Marco Minniti verso il ritiro dalla corsa alla segreteria del Pd. Oggi dovrebbe esserci l’annuncio ufficiale. Nicola Zingaretti, candidato alle primarie del Pd, ha detto: “Spero che qualcuno non abbia deciso di distruggere il partito”.

Cassa depositi e prestiti investirà 200 miliardi nei prossimi tre anni, secondo il piano industriale 2019-2021. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha detto: “Cdp deve avere un ruolo crescente nel rilancio dell’economia”.

Borsa di Milano Ftse-Mib -0,13 per cento. Differenziale Btp-Bund a 279 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,13 sul dollaro.

DAL MONDO