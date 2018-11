Viaggio nel ghetto dell'ex fabbrica Penicillina

Attenti agli sgomberi, senza un piano l'alternativa sono i ghetti - Dentro l'ex fabbrica Penicillina VIDEO FOTO

Non solo Baobab, a Roma gli insediamenti informali ospitano centinaia di migranti. Uno di questi è l'ex Penicillina a San Basilio dove abitano 300 persone: "Evacuate questo posto, ma non lasciateci per strada"