Maltempo e alberi caduti. Ecco cosa diceva Raggi all'opposizione

Adesso suonano amaramente ironici i commenti che facevano Virginia Raggi e altri esponenti grillini quando non erano alla guida della città. “Inaccettabile che la verifica sulle alberature si faccia sempre dopo”, tuonava la sindaca nel 2014. ”Le alberature pericolanti sono un pericolo per tutta la città”. E ancora, ”Se il problema sono i rami pericolanti, suggerirei di potarli”. Oggi, in seguito al maltempo e al forte vento alberi e rami sono caduti su diverse strade della Capitale, abbattendosi in alcuni casi su auto e scooter in sosta.

Un albero è crollato in mezzo alle auto in coda sulla Flaminia. A evitare il peggio solo un colpo di fortuna: nel punto dell'incidente, all'incrocio con corso Francia, il semaforo era rosso. “Ho sentito un crac. Poi, l'albero, un gigantesco pino, è caduto a pochi centimetri dalla mia auto”, racconta una testimone all'Adnkronos. Alcuni alberi sono caduti in via Ruzzante, nel quartiere Ostiense, e in via Gabriello Chiabrera. Diversi rami, anche molto ingombranti, sono precipitati invece in diverse zone della città ingombrando le carreggiate e creando problemi al transito. Secondo quanto riporta Luce Verde al momento è stata chiusa viale delle Milizie all'altezza di via Barletta mentre a Valle Giulia è limitato il servizio tram della linea 19. Condizioni di guida difficoltose si registrano poi in via della Valle dei Fontanili all'Altezza del Quartaccio e in via Boccea dove all'altezza di via Boccioleto c'è un senso unico alternato. Problemi anche in via Frugoni e in via Vilfredo Pareto, dove è stato istituito un senso unico alternato. E ancora disagi nella mattinata per rami caduti si sono registrati in via dell'Arco di Travertino, in via Brenta, viale dei Primati Sportivi e in via Monte del Finocchio.