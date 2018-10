Alberi sradicati, macchine schiacciate. Il centro di Terracina dopo la tromba d'aria

“Rimanete in casa. Nessuno esca in strada per nessun motivo”, ha scritto il sindaco di Terracina Nicola Procaccini su Facebook mentre il vento e la pioggia aumentavano d’intensità. Poi la tromba d’aria. Danneggiamenti in tutto il paese, alberi divelti in viale della Vittoria, nel centro della cittadina laziale. Uno di questi ha schiacciato una macchina in transito causando la morte di una persona. Alcune case sono state scoperchiate e ci sono danni anche alle colture nelle zone limitrofi.

“La situazione è drammatica. In viale della Vittoria ci sono appartamenti dove sembra quasi vi sia scoppiata una bombola a gas” ha raccontato all'Adnkronos di Gianfranco Sciscione, presidente del consiglio comunale di Terracina.