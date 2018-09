Foa riproposto come presidente della vigilanza Rai e la nuova intesa tra le Coree

DALL'ITALIA

La vigilanza Rai approva la risoluzione per la nomina del presidente. Il cda si riunirà la settimana prossima per il via libera definitivo alla candidatura di Marcello Foa.

Forza Italia si è astenuta dalla votazione ma il portavoce Giorgio Mulé spiega che “stavolta c’è condivisione nel metodo e nel merito”.

Il Tribunale di Milano ha assolto Paolo Scaroni. L’ex ad di Eni era accusato di avere pagato delle tangenti a un ministro algerino in cambio di un appalto.

“Il reddito di cittadinanza ci sarà nella manovra”, ha detto Giuseppe Conte. Il sottosegretario a Palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti spiega che “si può sforare il 2 per cento con proposte serie”.

Aumenta a sette anni e mezzo la condanna in appello per l’ex governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, per il caso Maugeri.

Borsa di Milano Ftse-Mib +0,25 per cento. Differenziale Btp-Bund a 219 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,16 sul dollaro.

DAL MONDO