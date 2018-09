Appia Antica? No, vecchia e statale

“Sembra quasi che all’Appia Antica si voglia far pagare il no di quattro anni fa alla Società Autostrade”, scrive sul Fatto il visionario dei beni culturali, Tomaso Montanari. La Regina viarum va a pezzi, ma la colpa non è dello stato incapace, è di quei furboni dei Benetton, ovviamente, che volevano metterci le mani allo scopo di “ripulire la propria immagine associandola alla Grande Bellezza”. Il progetto cui avrebbe partecipato Autostrade, ai tempi di Expo 2015, prevedeva un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.