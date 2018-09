Salvini contro i giudici e il crollo di Tesla in Borsa

DALL'ITALIA

Matteo Salvini è indagato per sequestro di persona in merito al caso della nave Diciotti. Il ministro ha aperto la busta giunta dal Tribunale di Palermo e ha letto le accuse in diretta Facebook.

Salvini ha detto che “gli italiani sono perplessi. Io sono stato eletto, i giudici no”. Il ministro ha appeso il foglio “come una medaglietta, perché sto facendo quello per cui mi hanno votato”.

Renzo Piano ha presentato il progetto di ricostruzione del ponte Morandi. L’ad di Autostrade Castellucci ha detto che “lavoreremo con Fincantieri per rifare l’opera di cui Genova ha bisogno”.

E’ slittato l’obbligo delle prove Invalsi per accedere agli esami di maturità. Il presidente della commissione Cultura alla Camera, Gallo, ha detto che “abbiamo reagito alle preoccupazioni di molti accademici”.

Borsa di Milano FtseMib -0,39 per cento. Differenziale Btp-Bund a 248 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,15 sul dollaro.

DAL MONDO