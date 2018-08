Cosa rimarrà di Rita Borsellino

E' morta mercoledì a Palermo Rita Borsellino, sorella del giudice Paolo Borsellino. Aveva 73 anni. La camera ardente è stata allestita presso la Casa della memoria operante del Centro studi Paolo Borsellino, in via Bernini 52, a Palermo. Il funerale si terrà domani alle 11,30 nella chiesa “Madonna della Provvidenza-Don Orione” di via Ammiraglio Rizzo.