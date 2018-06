La schedatura dei rom e le sanzioni Ue contro la Russia. Le notizie del giorno, in breve

DALL'ITALIA

“Non vogliamo schedare i rom ma tutelare i bambini”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo le polemiche per le sue frasi in merito all’intenzione di avviare un censimento su base etnica. “Al ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perché è il caos”, aveva detto Salvini.

“Mi fa piacere che Salvini abbia smentito qualsiasi ipotesi di schedatura e censimento degli immigrati perché se una cosa è incostituzionale non si può fare”, ha detto Luigi Di Maio.

“Soluzioni europee o finisce Schengen”, ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del bilaterale con Angela Merkel.

Virginia Raggi di nuovo in procura, convocata come persona informata sui fatti riguardo all’inchiesta sullo stadio della Roma.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,41 per cento. Differenziale Btp-Bund a 214 punti. L’euro chiude stabile a 1,16 sul dollaro.

DAL MONDO