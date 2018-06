La post verità del Viminale

Cinici e irresponsabili dicono di noi i francesi, e potrebbero evitarselo visto che alle loro frontiere non ammettono sgarri, ma questo è il rischio che si corre quando si creano emergenze che non c’erano, quando si annunciano invasioni mai avvenute. Dall’inizio dell’anno, in Italia sono sbarcati 14.286 migranti, secondo i dati dell’Unhcr, un calo del 78 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017, dice il commissario europeo Dimitris Avramopoulos. In proporzione alla popolazione, Grecia e Spagna subiscono una pressione...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.